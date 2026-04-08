Novo viaduto que mudará acesso da BR-116 para a freeway tem prazo de entrega adiantado

Obras estão 85% concluídas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A construção do Viaduto Fronteira Oeste avançou no primeiro trimestre deste ano e teve prazo de entrega adiantado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). A nova estrutura mudará um dos acessos da BR-116, em Porto Alegre, para a freeway.

A obra, iniciada em setembro do ano passado, tinha uma previsão inicial de durar até 12 meses. No entanto, teve os trabalhos intensificados no começo de 2026 e deve ser entregue até o final de maio.

Conforme o Dnit, 85% das obras já estão concluídas. Em fevereiro, o serviço já estava em 65%. As etapas que ainda faltam são a montagem de partes da estrutura como pilares, travessas e vigas. Depois, será feito o lançamento das pré-lajes, concretagem da laje e, por fim, a pavimentação e sinalização.

Trabalhos devem ser finalizados em maio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O valor investido até o momento no viaduto é de R$ 2,3 milhões. O custo total da obra é de aproximadamente R$ 7,4 milhões.

O projeto prevê eliminar o cruzamento entre quem segue para a freeway e quem ingressa na BR-116 rumo a Canoas. Com isso, o novo traçado será uma opção para os motoristas que saem da zona norte de Porto Alegre no caminho às pontes do Guaíba e às regiões de fronteira.