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Nova CNH no RS inverte lógica de aprovações com preço 75% mais baixo, mas ainda há desafios; entenda

Alunos e instrutores autônomos reclamam de dificuldades no agendamento, enquanto número de aprovações quase dobrou

Gabriela Plentz

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