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Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento na BR-386 em Estrela; motorista não tinha CNH

Uma das pedestres, ainda não identificada, morreu antes da chegada do socorro. Segunda vítima foi levada em estado grave ao hospital

Gabriel Dias*

Estagiário

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