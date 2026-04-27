Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento na BR-386 em Estrela; motorista não tinha CNH

Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida após um atropelamento no km 350 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari, na noite deste domingo (26). O caso aconteceu às 19h30min no sentido Interior-Capital.

De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas, que ainda não foram identificadas, foram atingidas por um Cruze. O condutor do carro fugiu, abandonando o veículo na pista.

Uma das pedestres morreu no local, antes da chegada do socorro. A outra vítima foi resgatada em estado crítico e encaminhada ao Hospital de Estrela. Equipes da PRF e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local.

Ainda segundo a PRF, horas após fugir do local do acidente, o homem foi localizado. Durante a abordagem foi constatado que o motorista de 47 anos, natural de Lajeado, não possui habilitação. Ele passou pelo teste de etilômetro, que comprovou que o condutor estava embriagado. Ele foi preso em flagrante e poderá responder por homicídio e embriaguez ao volante.

Equipes da concessionária da CCR ViaSul, responsável pela rodovia, também foram acionadas para orientar o tráfego.