Trânsito

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Motociclista morre em acidente com caminhonete em Santa Maria

Testemunhas contam que colisão aconteceu durante tentativa de ultrapassagem; pista ficou parcialmente bloqueada por quase três horas

Tayline Manganeli

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