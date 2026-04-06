Motociclista morre em acidente com caminhonete em Santa Maria

Colisão aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 262 da rodovia. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um motociclista morreu em acidente na BR-287, em Santa Maria, na Região Central, na noite de domingo (5). Ele foi identificado como Felipe Pereira dos Reis, 29 anos.

A colisão aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 262 da rodovia. Segundo o boletim de ocorrência, a moto conduzida por Felipe seguia no sentido São Pedro do Sul – Santa Maria quando bateu em caminhonete. Segundo relatos de testemunhas, a colisão teria acontecido durante tentativa de ultrapassagem.

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O motorista da S10, de 68 anos, relatou que tentou desviar e frear, mas não conseguiu evitar a batida. Ele não ficou ferido.

Conforme o registro policial, o motociclista não possuía habilitação e a moto estava em situação irregular.

Após o acidente, a pista precisou ser parcialmente interrompida por quase três horas.