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Morre segunda vítima de atropelamento na BR-386; motorista estava embriagado

Conforme a Polícia Civil, as duas mulheres eram mãe e filha e não tiveram as identidades divulgadas

Tiago Bitencourt

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