Morre segunda vítima de atropelamento na BR-386; motorista estava embriagado

Morreu no Hospital de Estrela, a segunda mulher atropelada por um carro na noite deste domingo (26), na BR-386, Estrela, no Vale do Taquari. A outra vítima morreu no local.

Conforme a Polícia Civil, elas eram mãe e filha e foram atingidas na altura do km 350, por volta das 19h30min. Os nomes das duas mulheres não foram repassados.

O motorista do Cruze que atropelou as duas abandonou o veículo, tentou fugir do local mas acabou preso. O homem, de 47 anos, natural de Lajeado, não possui habilitação. Ele passou pelo teste do bafômetro, que comprovou que estava embriagado.

Ele foi preso em flagrante e poderá responder por homicídio e embriaguez ao volante. O nome dele não foi divulgado.

Acidente RS-287

Outro acidente, por volta das 9h35min desta segunda-feira (27), deixou uma pessoa morta. A motorista de um Ka, com placas de Santa Cruz do Sul, morreu ao colidir com um caminhão, na RS-287, em Venâncio Aires.

O acidente ocorreu no km 69 da rodovia, na ponte da Sanga das Mulas, próximo do acesso para a cidade de Mariante.

A vítima não teve o nome divulgado. O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, não se feriu.

O trânsito tem desvio na região.