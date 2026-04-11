Madrugada teve pelo menos quatro capotamentos na Região Metropolitana

Em Canoas, motorista perdeu o controle do veículo, que bateu no guardrail e capotou. Ian Tâmbara / Agência RBS

Pelo menos quatro capotamentos foram registrados entre a madrugada e a manhã deste sábado (11) na Região Metropolitana.

Po volta das 4h45min, na BR-116, um Fiat Punto capotou na subida do viaduto da Boqueirão, em Canoas, no sentido Capital-interior. O motorista perdeu o controle do veículo, que bateu no guardrail e capotou. O condutor ficou preso na vala de uma obra de ampliação da pista do viaduto, mas não se feriu. O teste do bafometro teve resultado negativo para ingestão de álcool. Até o começo da manhã, o veículo seguia no local aguardando remoção.

Pouco depois, em Porto Alegre, o motorista de um Honda Fit perdeu o controle do carro na subida da Anita Garibaldi, entre as ruas Arthur Rocha e Carlos Trein, bateu em uma árvore e capotou. O acidente aconteceu por volta das 5h, e a ocorrência foi atendida por EPTC e Brigada Militar. O motorista foi socorrido e encaminhado ao HPS, com ferimentos mas consciente. O teste do bafômetro apontou ingestão de álcool. Após atendido no hospital, o condutor deverá ser detido.

Na subida da Anita Garibaldi, em Porto Alegre, motorista bateu o carro uma árvore e capotou; teste apontou embriaguez. Ian Tâmbara / Agência RBS

Na BR-290, na Região das Ilhas, um Audi bateu na traseira de um Polo, na ponte do Saco da Alemoa, sentido Capital-Interior. O veículo ainda colidiu contra a mureta, perdeu uma roda dianteira e capotou. O motorista do Audi fugiu do local, e o do Polo não se feriu. Por volta das 8h30min, o trânsito fluía em meia pista no trecho, com bloqueio da faixa da direita.