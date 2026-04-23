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Lei Seca: projeto prevê multa de quase R$ 30 mil e suspensão da CNH por 10 anos em mortes no trânsito; entenda

Proposta em análise na Câmara endurece punições para quem dirigir sob efeito de álcool e provocar acidentes graves

Leonardo Martins

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