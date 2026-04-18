Trânsito

Bom Princípio
Notícia

Jovem de 23 anos morre e passageira fica ferida em acidente na RS-122

Wesley Eduardo Borgmann Nunes, 23 anos, não resistiu quando a moto que conduzia colidiu em um carro, que trafegava na contramão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS