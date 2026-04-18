Jovem de 23 anos morre e passageira fica ferida em acidente na RS-122

Brigada Militar / Divulgação

Um motociclista morreu em um acidente na madrugada deste sábado (18), na RS-122, em Bom Princípio, no Vale do Caí. A passageira ficou ferida.

O acidente aconteceu por volta das 3h. O motociclista foi identificado como Wesley Eduardo Borgmann Nunes, 23 anos. Ele morreu no local.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a motocicleta transitava no sentido Serra–Capital, quando bateu de frente no carro, um Fiesta, que andava na contramão.

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A passageira da moto, com placa de Bom Princípio, de 22 anos, ficou gravemente ferida. Com fratura exposta e lesões em função do acidente, ela está internada no Hospital São Carlos.

O condutor do Fiesta, com placas de Chapada, um jovem de 22 anos, teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico.