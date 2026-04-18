Jovem de 23 anos morre e passageira fica ferida em acidente na RS-122

Um motociclista morreu em um acidente na madrugada deste sábado (18), na RS-122, em Bom Princípio, no Vale do Caí. A passageira ficou ferida.
O acidente aconteceu por volta das 3h. O motociclista foi identificado como Wesley Eduardo Borgmann Nunes, 23 anos. Ele morreu no local.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a motocicleta transitava no sentido Serra–Capital, quando bateu de frente no carro, um Fiesta, que andava na contramão.
A passageira da moto, com placa de Bom Princípio, de 22 anos, ficou gravemente ferida. Com fratura exposta e lesões em função do acidente, ela está internada no Hospital São Carlos.
O condutor do Fiesta, com placas de Chapada, um jovem de 22 anos, teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico.
Segundo a polícia, o motorista do carro não estava embriagado. O caso segue para a Delegacia de Polícia de Bom Princípio, sob a responsabilidade do delegado André Roese, onde a investigação vai apurar as causas do acidente, como verificar se o condutor dormiu ao volante ou se houve perda de controle.