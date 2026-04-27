Homem morre em acidente entre carro e caminhão na RS-020, em Gravataí

Motorista ficou preso às ferragens e não resistiu. Ele colidiu com um caminhão próximo à parada 89. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O motorista de um Polo morreu em uma colisão com um caminhão no km 16 da RS-020, em Gravataí, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu próximo da parada 89, por volta das 6h desta segunda-feira (27).

Conforme a Brigada Militar, a vítima de 43 anos, que ainda não teve o nome divulgado, está presa às ferragens. De acordo com o relato de testemunhas, o condutor do carro vinha em direção a Gravataí quando bateu de frente no caminhão. O motorista da carreta, que trafegava no sentido contrário, não se feriu.

O trânsito apresentou lentidão no local no início da manhã porque o caminhão ficou atravessado na rodovia. A Brigada Militar precisou realizar o bloqueio total do trecho para o trabalho da perícia. A equipe chegou para fazer as análises depois das 10h30min.

Caminhão ficou atravessado na pista e bloqueou uma das faixas da RS-020, na altura da parada 89 de Gravataí. Kathlyn Moreira / Agencia RBS