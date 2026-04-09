Homem morre após colisão frontal entre caminhonete e caminhão na RS-400, em Candelária

O motorista da Toro ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Arzélio Strassburger / Divulgação

Um homem morreu após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão na RS-400, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. O acidente ocorreu por volta das 19h30min, entre os quilômetros 10 e 11 da rodovia, na localidade de Linha Passa Sete.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima fatal era o motorista de uma Fiat Toro, com placas de Sobradinho. A idade e a identidade dele não foram divulgados.

Conforme os Bombeiros Voluntários de Candelária, a colisão envolveu a caminhonete e um caminhão Scania, com placas de Guarani das Missões. Após o impacto, a carreta capotou e arrastou a picape para fora da pista.

O motorista da Toro ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o condutor do caminhão conseguiu sair do veículo por conta própria, com escoriações, e também foi levado a uma unidade de saúde da região.