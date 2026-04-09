Trânsito

Vale do Rio Pardo
Notícia

Homem morre após colisão frontal entre caminhonete e caminhão na RS-400, em Candelária

A vítima dirigia uma Fiat Toro e ficou presa às ferragens; acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (8)

Gustavo Gossen

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