Homem e mulher morrem ao cair de motocicleta após passar em quebra-mola

O condutor e a passageira de uma motocicleta morreram em um acidente na Avenida das Indústrias, no Distrito Industrial de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, na madrugada desta quinta-feira (2).
Conforme a ocorrência policial, por volta da meia-noite, a motocicleta, uma Ducati, estava em velocidade muito alta para passar pelo obstáculo. Os dois então caíram do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as mortes. As vítimas foram identificadas como Jonas Pereira, 41 anos, e Sandy Alves Ribeiro, 26.
A polícia busca câmeras de segurança da região para analisar as circunstâncias do acidente. A 1° Delegacia de Cachoerinha vai investigar o caso.