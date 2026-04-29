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Governo federal oficializa suspensão de multas do free flow e regulamenta reembolso; entenda

No RS, gestão estadual ainda não detalhou o sistema para devolução de valores de multas e reversão de perda de pontos na carteira

Gabriel Jacobsen

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