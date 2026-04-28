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Free flow: saiba como solicitar ressarcimento de multa por pedágio eletrônico 

Após medida anunciada pelo governo, motoristas poderão pedir restituição dos valores já pagos. Aplicação de infrações está suspensa até novembro 

Zero Hora

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