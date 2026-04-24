Falha de energia interrompe circulação de trens da Trensurb entre Porto Alegre e Canoas; situação já foi normalizada

Pessoas aguardando no centro de Porto Alegre formas de deslocamento com a falta dos trens Roberto Ferreira / Arquivo Pessoal

Uma falha no fornecimento de energia afetou a operação da Trensurb na noite desta quinta-feira (23) na Região Metropolitana de Porto Alegre. A situação já foi normalizada.

O problema atingiu o trecho entre as estações Mercado, no Centro da Capital, e Mathias Velho, em Canoas — segmento onde estão localizadas as subestações de energia do sistema.

Com isso, a circulação de trens foi interrompida nesse ponto da linha. A operação seguiu apenas entre Mathias Velho e Novo Hamburgo, em ambos os sentidos, até o horário normal de encerramento, às 23h.

Entre os afetados está o passageiro Roberto Ferreira. Ele saía de um evento, embarcando na estação Mercado em direção à estação Canoas, quando foi surpreendido pela interrupção.

— Consegui chegar em casa só depois de muito tempo e ainda tive um custo extra de R$ 45, porque precisei usar transporte por aplicativo. Achei um absurdo — relata.

Assim como Carlos Lencini que saía do trabalho e faria o trajeto habitual, embarcando na estação Anchieta, mas não conseguiu fazer a viagem.

— Não consegui pegar o trem. Tive que sair da estação Anchieta e chamar um familiar para me buscar — explica.

Segundo a empresa, o restante da operação funcionou normalmente no trecho não atingido.