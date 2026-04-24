Trânsito

Transtornos
Notícia

Falha de energia interrompe circulação de trens da Trensurb entre Porto Alegre e Canoas; situação já foi normalizada

Problema atingiu trecho entre as estações Mercado e Mathias Velho; operação ficou restrita até Novo Hamburgo

Airton Lemos

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Gustavo Gossen

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Paula Neiman

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