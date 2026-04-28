Encontrado corpo de motorista de caminhão que caiu no Rio Jaguari

Acidente foi registrado na tarde de sábado (25), no km 24 da RS-241. Nick Santos / RBS TV

O corpo do motorista de caminhão Flavio Glessler da Rosa, 50 anos, foi encontrado dois dias após o veículo que ele conduzia cair no Rio Jaguari, na região central do Estado. Ele estava dentro da cabine do caminhão, que permaneceu submerso a cerca de 10 metros de profundidade.

A operação de busca e resgate durou aproximadamente 30 horas e foi concluída na tarde de segunda-feira (27). O acidente ocorreu no sábado (25), na RS-241, entre os municípios de São Francisco de Assis e São Vicente do Sul.

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão — que vinha de Uruguaiana com destino a Santa Maria — rompeu as barreiras de concreto da ponte antes de cair no rio. A família percebeu a demora no retorno da viagem e acionou a empresa onde o motorista trabalhava.

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santiago, também na Região Central, para a realização de necropsia, que deve apontar a causa da morte.