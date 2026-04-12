Duas pessoas morrem em novo capotamento na Região Metropolitana; chega a cinco os acidentes neste sábado

Em Canoas, motorista perdeu o controle do veículo, que bateu no guardrail e capotou na subida do viaduto da Boqueirão. Ian Tâmbara / Agência RBS

Um capotamento no início da tarde deste sábado (11) na BR-116, em Guaíba, elevou para cinco o número de acidentes deste tipo na Região Metropolitana neste final de semana. Os demais foram em Canoas (1), Porto Alegre (2) e Guaíba (1).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no acidente desta tarde, duas pessoas morreram. As vítimas tinham 20 e 41 anos. Nas demais ocorrências, houve apenas feridos.

Os dois mortos estavam em um Hyundai HR HDB, que saiu da pista e capotou às margens da BR-116. O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 300 da rodovia por volta das 12h10min.

Os nomes das vítimas não forma divulgados pela PRF.

Os outros casos

Canoas

Por volta das 4h45min, também na BR-116, um Fiat Punto capotou na subida do viaduto da Boqueirão, em Canoas, no sentido Capital-Interior. O condutor ficou preso na vala de uma obra de ampliação da pista do viaduto, mas não se feriu. O teste do bafometro teve resultado negativo para ingestão de álcool. Até o começo da manhã, o veículo seguia no local aguardando remoção.

Porto Alegre

Pouco depois, em Porto Alegre, o motorista de um Honda Fit perdeu o controle do carro na subida da Anita Garibaldi, entre as ruas Arthur Rocha e Carlos Trein, bateu em uma árvore e capotou. O acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista foi socorrido e encaminhado ao HPS, com ferimentos, mas consciente. O teste do bafômetro apontou ingestão de álcool.

Na BR-290, na Região das Ilhas, um Audi bateu na traseira de um Polo, na ponte do Saco da Alemoa, sentido Capital-Interior. O veículo ainda colidiu contra a mureta, perdeu uma roda dianteira e capotou. O motorista do Audi fugiu do local, e o do Polo não se feriu.

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