Duas pessoas morrem em novo capotamento na Região Metropolitana; chega a cinco os acidentes neste sábado

Um capotamento no início da tarde deste sábado (11) na BR-116, em Guaíba, elevou para cinco o número de acidentes deste tipo na Região Metropolitana neste final de semana. Os demais foram em Canoas (1), Porto Alegre (2) e Guaíba (1).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no acidente desta tarde, duas pessoas morreram. As vítimas tinham 20 e 41 anos. Nas demais ocorrências, houve apenas feridos.
Os dois mortos estavam em um Hyundai HR HDB, que saiu da pista e capotou às margens da BR-116. O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 300 da rodovia por volta das 12h10min.
Os nomes das vítimas não forma divulgados pela PRF.
Os outros casos
- Canoas
Por volta das 4h45min, também na BR-116, um Fiat Punto capotou na subida do viaduto da Boqueirão, em Canoas, no sentido Capital-Interior. O condutor ficou preso na vala de uma obra de ampliação da pista do viaduto, mas não se feriu. O teste do bafometro teve resultado negativo para ingestão de álcool. Até o começo da manhã, o veículo seguia no local aguardando remoção.
- Porto Alegre
Pouco depois, em Porto Alegre, o motorista de um Honda Fit perdeu o controle do carro na subida da Anita Garibaldi, entre as ruas Arthur Rocha e Carlos Trein, bateu em uma árvore e capotou. O acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista foi socorrido e encaminhado ao HPS, com ferimentos, mas consciente. O teste do bafômetro apontou ingestão de álcool.
Na BR-290, na Região das Ilhas, um Audi bateu na traseira de um Polo, na ponte do Saco da Alemoa, sentido Capital-Interior. O veículo ainda colidiu contra a mureta, perdeu uma roda dianteira e capotou. O motorista do Audi fugiu do local, e o do Polo não se feriu.
- Guaíba
Na BR-116, em Guaíba, o motorista de um Voyage perdeu o controle ao tentar acessar a pista lateral do viaduto de acesso ao município, no sentido Capital-Interior, em direção à Rua Santa Maria. O carro capotou diversas vezes. O motorista, que não se feriu, admitiu ter bebido e se recusou a fazer o bafômetro.