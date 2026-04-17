Dois motoristas morrem em acidente na BR-386, no Vale do Caí

Colisão frontal envolveu carro e van. Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro / Divulgação

Dois motoristas morreram em um acidente na BR-386, em Montenegro, no Vale do Caí, na noite desta quinta-feira (16). O caso foi registrado no km 413 da rodovia, por volta das 20h30min.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão frontal entre um carro GM Vectra, com placas de Montenegro, e uma van MB Sprinter, emplacada em Guaíba.

As vítimas são dois homens, condutores dos veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Montenegro, o motorista da van tinha 53 anos e era natural de Passo Fundo. Já o condutor do carro tinha 21 anos e era natural de Montenegro.

O local do acidente chegou a ter bloqueio total no sentido Capital-Interior e interdição de uma pista na direção contrária. Conforme a PRF, o fluxo já foi liberado, tendo apenas bloqueios pontuais.