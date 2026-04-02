CNH: por que instrutores autônomos têm dificuldade para agendar provas práticas no interior do RS

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Instrutor Douglas da Silva Pimentel tem veículo próprio adesivado e equipado para dar aulas em Cruz Alta. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Liberados no Estado desde 10 de março para atender candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem necessidade de vínculo a autoescolas, os instrutores autônomos do RS têm alegado dificuldades para agendar provas práticas em cidades do Interior por falta de datas.

Em nota, o Detran-RS afirma que, apesar de as novas medidas adotadas pelo governo federal terem como premissa tornar o processo mais barato ao cidadão, a "pulverização logística de examinadores de trânsito para atender demandas diminutas, como uma ou duas pessoas por cidade, encareceria significativamente o custo de aplicação das provas e oneraria o preço da CNH".

O órgão destaca ainda que esses deslocamentos exigem outros custos, como pagamento de diárias e uso de veículos. Assim, entende como "mais lógico" que moradores de cidades menores se desloquem àquelas de maior porte em suas devidas regiões, onde há "maior demanda concentrada".

— Por que liberar o instrutor do Interior a dar aula se não liberam provas para os alunos? O que eu explico ao aluno? Ele não vai querer fazer aula. Na minha cidade, toda semana tem prova, dois dias de prova para CFCs (Centros de Formação de Condutores). Acho que teria como adequar para os meus alunos fazerem prova também — reclama o instrutor Douglas da Silva Pimentel, 41 anos, de Cruz Alta, município do Noroeste com quase 60 mil habitantes.

Para o Detran-RS, "a inclusão de um candidato alheio e estranho ao CFC (nas provas práticas) seria uma incongruência". Argumenta também que, há 29 anos, as autoescolas sempre foram responsáveis "pela estrutura e gestão administrativa das provas de habilitação, no que se refere a agendamento, gestão e apoio aos candidatos antes, durante e pós-exame".

"Cenário de pouca relevância" e divergência entre datas

O Detran-RS afirma que há 213 instrutores autônomos autorizados a dar aulas no Rio Grande do Sul. Informa que até o momento existem pouco mais de 200 aulas cadastradas nesta modalidade. E faz uma estimava próxima de 100 alunos de instrutores autônomos aptos a realizar o exame.

Em uma comparação aos CFCs, que aplicaram mais de 50 mil provas práticas em março, o Detran-RS justifica a falta de datas pelo "cenário de pouca relevância no que se verifica à questão de instrutores autônomos".

Apesar disso, destaca o agendamento de provas para 11 candidatos atualmente, quatro deles em Porto Alegre e quatro no Interior. Além de ter exames abertos para alunos de autônomos na Capital, Santa Maria, Pelotas, Osório, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Passo Fundo.

Em Porto Alegre, o instrutor autônomo Rafael Otoni, 42 anos, também confirma falhas nos registros de alunos. Segundo ele, houve divergência entre a data de uma aula marcada no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e na plataforma utilizada para validação.

— Ele (o aluno) não consegue marcar a prova porque lá no site do Detran-RS consta que ele não foi registrado no Senatran. Já mandei e-mails e eles (Detran-RS) não conseguem resolver o problema. Eu fico no constrangimento com o aluno, porque parece que a gente não consegue resolver — relata Otoni.

Para resolver as dificuldades de contato, o Detran-RS informou que será aberto um canal de atendimento exclusivo ao instrutor autônomo cadastrado e que faz uma organização interna para atender os problemas relatados conforme a implantação do novo formato.