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Mais barato?
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CNH: por que instrutores autônomos têm dificuldade para agendar provas práticas no interior do RS

Detran-RS defende que candidatos se desloquem a cidades onde há "maior demanda concentrada" para realizar exames

Kathlyn Moreira

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