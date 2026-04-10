CNH digital dá desconto de até 40% em multas: como emitir e quais são os benefícios

Carteira digital de trânsito passou a ganhar cada vez mais espaço no dia a dia dos condutores. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O documento, que funciona diretamente no celular, também permite ao motorista obter desconto de até 40% no pagamento de multas ao aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Com isso, a carteira digital de trânsito passou a ganhar cada vez mais espaço no dia a dia dos condutores. O aplicativo foi lançado em 9 de dezembro de 2025, quando o governo federal atualizou a plataforma, que antes se chamava Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Desenvolvido pelo Serpro para o Ministério dos Transportes, o aplicativo já reúne mais de 55 milhões de usuários ativos. Mais de 4,6 milhões de pessoas iniciaram o processo de formação pela plataforma desde o lançamento.

Como funciona a CNH digital

A CNH digital é o documento de habilitação armazenado no celular, acessado pelo aplicativo CNH do Brasil.

Para ativá-la, é preciso baixar o aplicativo na App Store ou Google Play, fazer login com a conta gov.br, escanear o QR Code que fica no verso da CNH física e realizar a validação facial. O sistema compara os dados com a base do Detran para confirmar a identidade do motorista.

Um dos diferenciais é que o documento funciona sem conexão com a internet, já que fica salvo no aplicativo. O QR Code garante a autenticidade no momento de uma abordagem.

A CNH digital tem validade legal reconhecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas normas do Contran. O motorista não é obrigado a portar a versão impressa.

Órgãos como Detran, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais aceitam o documento no celular. Em alguns casos, ele também pode substituir a Carteira de Identidade Nacional (RG) e ser utilizado em aeroportos e locadoras de veículos.

Desconto de até 40% em multas

Um dos recursos que mais chamam atenção é a consulta de infrações diretamente pelo aplicativo. O motorista acessa multas, pontuação da CNH e detalhes como local, data e valor de cada infração.

Ao aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), é possível obter desconto de até 40% no pagamento de multas, desde que o condutor opte por não recorrer da infração. O pagamento pode ser feito dentro do próprio aplicativo, por boleto ou cartão.

O que acontece na blitz

Durante uma fiscalização, o agente solicita a apresentação da CNH diretamente no aplicativo. A conferência é feita por meio da leitura do QR Code e da verificação dos dados. Se tudo estiver em ordem, o motorista não é penalizado.

O risco surge quando o condutor não consegue acessar o documento no momento da abordagem. Celular sem bateria, falhas no aplicativo ou aparelho com defeito podem resultar em autuação por ausência de documento obrigatório. Em casos mais graves, o veículo pode ser retido até que outro condutor habilitado assuma a direção.

Vale lembrar que apenas o documento exibido no aplicativo oficial tem validade legal. Fotos ou capturas de tela da CNH não são aceitos em blitz.

Para evitar problemas, a recomendação é manter o aplicativo atualizado, ativar o modo offline da CNH digital, garantir que o celular esteja carregado e levar a CNH física em viagens longas ou em regiões com sinal instável.

CRLV digital e transferência de veículo sem cartório

O aplicativo também armazena o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em formato digital (CRLV-e), dispensando o documento em papel que costumava ficar no porta-luvas.

O acesso é feito com poucos toques, e o arquivo pode ser compartilhado com outros condutores autorizados.

Para quem vai transferir um carro, a plataforma permite realizar o processo de forma totalmente digital, por meio da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e). Em muitos estados, o procedimento já dispensa o reconhecimento de firma em cartório.

Primeiro processo de habilitação pelo celular

Outra novidade do aplicativo é a possibilidade de iniciar a primeira habilitação pelo celular. O candidato acompanha todas as etapas e recebe notificações pelo aplicativo. As etapas presenciais obrigatórias, como biometria e exame médico, continuam sendo exigidas.

O governo também passou a oferecer o Curso de Formação de Condutores gratuitamente, em uma plataforma EAD integrada ao login gov.br. O conteúdo inclui textos, vídeos, podcasts, quizzes e simulados, divididos em quatro módulos.

Depois de fazer o exame teórico no Detran, o candidato recebe no aplicativo a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), que autoriza o início das aulas práticas.

O aplicativo também permite consultar a lista de instrutores autônomos credenciados — uma novidade trazida pelas novas regras do Contran, que passaram a permitir a atuação sem vínculo com autoescolas.

Desde o lançamento, mais de 95 mil condutores realizaram o curso prático com instrutores autônomos.

Renovação automática e gratuita da CNH

As mudanças nas regras da habilitação também trouxeram um benefício direto para bons condutores: a renovação automática e gratuita da CNH.

Segundo dados do Ministério dos Transportes publicados no g1, mais de 1,5 milhão de motoristas renovaram a habilitação sem pagar nada entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março deste ano. A economia gerada foi de R$ 1,182 bilhão em taxas, exames e procedimentos administrativos.

São Paulo liderou o ranking, com 406.882 renovações, seguido por Minas Gerais (176.816) e Rio de Janeiro (141.898). O Paraná aparece em quarto lugar, com 117.321.

O Rio Grande do Sul ficou em quinto, com 98.002 renovações, o que representa uma economia de R$ 93,8 milhões para os motoristas gaúchos.

Para ter a CNH renovada automaticamente, o motorista precisa não ter pontos registrados na carteira nos últimos 12 meses, não ter infrações no mesmo período e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).