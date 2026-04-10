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CNH digital dá desconto de até 40% em multas: como emitir e quais são os benefícios

Mais de 584 mil já emitiram o documento pelo aplicativo desde dezembro; versão no celular tem validade legal e pode ser apresentada em fiscalizações

Leonardo Martins

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