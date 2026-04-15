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CNH: alunos poderão buscar instrutores e autoescolas por localização em nova plataforma gratuita; saiba como vai funcionar

Sistema unificado será lançado em 27 de abril. Usuário poderá se conectar com profissional autônomo e contratar aulas diretamente pelo aplicativo

Leonardo Martins

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