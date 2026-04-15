CNH: alunos poderão buscar instrutores e autoescolas por localização em nova plataforma gratuita; saiba como vai funcionar

Funcionalidade foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Trânsito e é gratuita. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Ministério dos Transportes lança no dia 27 de abril, às 10h, a funcionalidade "Nova Jornada do Instrutor" no aplicativo CNH do Brasil. A ferramenta cria, pela primeira vez, um ambiente digital nacional que integra candidatos à habilitação, instrutores autônomos e centros de formação de condutores (CFCs).

No Rio Grande do Sul, a atuação de instrutores autônomos está liberada desde 10 de março, mas a implementação enfrentou dificuldades iniciais.

A funcionalidade foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e é gratuita. O candidato poderá buscar instrutores e autoescolas por localização, entrar em contato direto, inclusive por WhatsApp, e consultar avaliações de outros alunos.

Os profissionais terão perfil próprio no aplicativo, e os dados das aulas serão registrados automaticamente no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), com envio em tempo real aos Detrans estaduais.

O objetivo do governo federal é reduzir a burocracia, ampliar o acesso à habilitação e dar mais transparência ao setor.

Instrutores autônomos no RS

A atuação de instrutores autônomos de direção foi oficialmente liberada no Rio Grande do Sul em 10 de março, com base na resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que também flexibilizou outras regras do processo de habilitação. Até esta quarta-feira (15), 267 profissionais estavam cadastrados no sistema do DetranRS.

Esses instrutores operam, por enquanto, em ambiente próprio do Detran gaúcho, sem integração plena com a plataforma nacional que será lançada pelo governo federal.

Para atuar como autônomo, é preciso ter ao menos 21 anos, CNH há dois anos e Ensino Médio completo. Também é exigido curso de formação pedagógica, gratuito e online, oferecido pela Senatran.

Após a aprovação, o candidato pode solicitar credenciamento ao Detran estadual.

No Rio Grande do Sul, a autorização ainda depende de exigências adicionais previstas em portaria própria do órgão.

O profissional precisa ter a observação de exercer atividade remunerada registrada (EAR) na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não pode ter cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias nem estar cumprindo penalidades como suspensão ou cassação do direito de dirigir.

O pedido de cadastramento é feito de forma digital e exige a apresentação de uma série de documentos, como:

certidões negativas criminais da Justiça Estadual, da Justiça Federal e da Polícia Federal

comprovante de escolaridade, certificado do curso de instrutor

participação em cursos de direção defensiva e primeiros socorros

Com a autorização em mãos, válida por dois anos e renovável mediante novo requerimento, o profissional passa a constar nos sistemas do Ministério dos Transportes e pode oferecer aulas de forma independente, definindo agenda, locais e valores dentro das regras da resolução.

Exigências do veículo

O veículo usado nas aulas, seja do instrutor ou do aluno, precisa estar dentro do limite de anos de fabricação permitido para veículos de ensino (oito para motos e 12 para carros) e ter identificação visível que indique a atividade de instrução.

Durante o serviço, o instrutor deve portar obrigatoriamente a CNH, o crachá emitido pelo órgão competente, a Licença de Aprendizagem Veicular do aluno e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo.

Cada aula precisa ser registrada e validada eletronicamente pelo próprio profissional, e a atuação está sujeita à fiscalização dos órgãos de trânsito a qualquer momento.

Para credenciar o veículo, o instrutor precisa instalar freio e embreagem com pedal de duplo comando, fazer a vistoria e converter a classificação do carro de "particular" para "aprendizagem" no CRLV. O procedimento é semelhante ao já exigido dos CFCs.

Sistema com falhas e integração incompleta

Atualmente, as regras exigem que cada aula seja registrada em dois sistemas: o nacional, da Senatran, e o do DetranRS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quando começaram a atuar, no fim de março, instrutores relataram problemas no sistema. Edison Luis Fontanelli, instrutor com 35 anos de experiência no setor, descreveu a situação:

— Estamos dando aulas práticas e não conseguimos lançar no sistema.

As aulas eram filmadas, a biometria do aluno era coletada, mas o registro eletrônico que deveria confirmar oficialmente a participação não era gerado. Ao tentar marcar a aula com o próprio veículo, o sistema ainda exigia tempo de espera para liberação.

— Está demorando bastante — disse Fontanelli.

Atualmente, as regras exigem que cada aula seja registrada em dois sistemas: o nacional, da Senatran, e o do DetranRS.

O processo inclui biometria facial do aluno e do instrutor no início e no fim da aula, além do registro do veículo, do horário e da gravação integral em áudio e vídeo por meio de aplicativo oficial. As imagens ficam armazenadas por cinco anos para fins de fiscalização.

Segundo Fontanelli, o problema está na falta de integração entre as plataformas. O aplicativo CNH do Brasil ainda não se comunica plenamente com o sistema do Detran-RS.

— O Detran pediu 180 dias para adequação. A partir de 10 de março houve a liberação, mas a integração continua incompleta — explicou.

Em nota, o DetranRS afirma que, embora as mudanças tenham como objetivo reduzir custos ao cidadão, ainda há entraves operacionais, especialmente no interior do Estado.

Segundo o órgão, a pulverização logística de examinadores para atender pequenas demandas, como uma ou duas pessoas por município, tende a encarecer a aplicação das provas.

O DetranRS aponta que esses deslocamentos envolvem custos adicionais, como pagamento de diárias e uso de veículos. Por isso, considera mais adequado concentrar a realização dos exames em cidades de maior porte, para onde candidatos de municípios menores deveriam se deslocar.

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Motos seguem fora do alcance autônomo

Motocicletas continuam sendo exceção. As aulas para essa categoria só podem ser feitas dentro de CFCs, em pátios credenciados, e não em via pública.