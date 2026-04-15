Cinegrafista morre e repórter fica ferida em acidente na região metropolitana de Belo Horizonte

Alice Ribeiro ficou ferida e Rodrigo Lapa faleceu após acidente. Reprodução / @aliceribeirojornalista / @rodrigomeq / Instagram

Um repórter cinematográfico morreu e uma repórter ficou gravemente ferida após o carro em que eles estavam e um caminhão colidirem de frente. O automóvel era da Band Minas e a dupla estava a trabalho. Eles foram identificados como Rodrigo Lapa, de 49 anos, e Alice Ribeiro, 35. Segundo o g1, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (15) na BR-381, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Rodrigo Lapa dirigia o veículo e Alice era a única passageira. A parte dianteira do carro ficou completamente destruída. De acordo com a a Band Minas, Rodrigo Lapa era natural de Porto Alegre e radicado em Minas Gerais.

Como ocorreu o acidente

O cinegrafista e a repórter regressavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da rodovia para a diminuição do índice de acidentes quando bateram contra um caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e da concessionária foram até o local. Além disso, uma aeronave do CBMMG transportou Alice Ribeiro até o Hospital João XXIII, na região centro-sul de Belo Horizonte, capital mineira.

A concessionária Nova 381, que administra a rodovia, emitiu uma nota (leia abaixo a íntegra) em que informou que foi acionada para atender a um grave acidente no km 437.

Repercussão

Em nota (veja abaixo a publicação), a Band Minas afirmou que "lamenta profundamente o ocorrido" e que presta assistência aos "familiares das vítimas." Além disso, espera pela apuração das autoridades sobre as causas do acidente.

A perícia foi chamada pela Polícia Civil no local da ocorrência para coletar evidências que vão embasar a investigação. A instituição disse que vai apurar a causa e as circunstâncias do ocorrido. A pista foi totalmente bloqueada no km 444 às 13h devido ao acidente.





Nota da Nova 381

"A concessionária Nova 381 informa que foi acionada para atender a um grave acidente no km 437 da BR-381, em Sabará, envolvendo um veículo da TV Band e uma carreta. A colisão frontal resultou em duas vítimas.

Equipes da concessionária foram prontamente mobilizadas para o atendimento da ocorrência. A Nova 381 manifesta sua solidariedade às vítimas, aos familiares e à equipe da TV Band."