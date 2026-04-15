Trânsito

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Notícia

Cinegrafista morre e repórter fica ferida em acidente na região metropolitana de Belo Horizonte

O acidente aconteceu quando os jornalistas retornavam de uma reportagem sobre duplicação da rodovia. Profissional que morreu era gaúcho

Zero Hora

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