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Cidade e Estado de volta nas placas de veículos? Comissão aprova projeto que muda o padrão Mercosul

Proposta retoma identificação regional nos automóveis, mas precisa passar por novas etapas antes de virar lei

Leonardo Martins

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