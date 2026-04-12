Ciclista morre após atropelamento na RS-287, em Montenegro

Um ciclista morreu após ser atropelado na noite deste sábado (11), na RS-287, em Montenegro, no Vale do Caí. O acidente aconteceu no quilômetro 6 da rodovia, no sentido Montenegro–Triunfo.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.
Segundo relato de uma testemunha que trafegava à frente, em um Gol, o ciclista estava sobre a pista. O condutor conseguiu desviar. Já o motorista de um Cruze prata, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar o atropelamento e deixou o local em seguida.
Com o impacto, o ciclista foi arremessado, junto com a bicicleta, para um barranco às margens da rodovia. A morte foi confirmada ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária responsável pelo trecho.
A vítima ainda não foi identificada. A área foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), e o caso será investigado pela Polícia Civil.