Trânsito

Na Serra de Pouso Novo
Notícia

Carreta com carga de melaço pega fogo e bloqueia BR-386 por mais de três horas

Incêndio ocorreu na tarde desta quinta-feira, no km 310,4 da rodovia, e provocou congestionamento de cerca de cinco quilômetros

Ian Tâmbara

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