Carreta com carga de melaço pega fogo e bloqueia BR-386 por mais de três horas

Bombeiros de Lajeado atenderam ocorrência em Pouso Novo. Divulgação / Corpo de Bombeiros de Lajeado

Na tarde desta quinta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um incidente no km 310,4 da BR-386, entre os municípios de Marques de Souza e Pouso Novo. Uma carreta com placas de Caxias do Sul, pegou fogo e ficou parcialmente sobre a pista.

Conforme levantamento da PRF, o veículo, um caminhão-trator Mercedes-Benz, transportava carga de melaço. O motorista, de 50 anos, natural de Caxias, não se feriu.

O incêndio causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros por mais de três horas. O bloqueio ocorreu para os trabalhos de sinalização realizados pela PRF e pela concessionária Motiva ViaSul e para o combate às chamas pelo Corpo de Bombeiros, já que havia risco de explosão.

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