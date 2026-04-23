Caminhoneiro morre após colisão traseira na BR-116, em Tapes

O outro veículo envolvido no acidente deixou o local e ainda não foi identificado. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um motorista de caminhão morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (23), na BR-116, em Tapes, no sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira ocorreu por volta das 19h40min, no km 360 da rodovia, no sentido Interior–Capital.

A vítima tinha 48 anos e era natural de Novo Hamburgo. A identidade ainda não foi divulgada.

Ele conduzia um caminhão com placas de Ivoti, que ficou com a cabine completamente destruída após o impacto.

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