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Entre Canoas e Esteio
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Trensurb opera parcialmente após caminhão tombar e carga atingir trilhos na BR-116

Placas de concreto caíram sobre a via férrea e alteraram o funcionamento dos trens nesta segunda-feira

Alberi Neto

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Gustavo Gossen

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Paula Neiman

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