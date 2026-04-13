Trensurb opera parcialmente após caminhão tombar e carga atingir trilhos na BR-116

Um caminhão tombou na BR-116, na altura do km 259, no viaduto próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no limite entre Canoas e Esteio, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu na noite de domingo (12) no sentido Capital–Interior e provocou congestionamento na rodovia nesta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Iveco Stralis com semirreboque Randon SR, transportava placas de concreto. Com o tombamento, parte da carga caiu sobre os trilhos da Trensurb. Não houve feridos, no entanto, conforme a Trensurb, as placas danificaram a rede área de energia e o sistema de sinalização da empresa.

A operação iniciou às 5h com trens circulando somente entre as estações Mercado Público, em Porto Alegre, e Mathias Velho, em Canoas. Pelo menos 12 estações ficaram com serviço interrompido. A circulação de trens foi parcialmente retomada depois das 11h30min, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, com ônibus realizando a baldeação a partir de Canoas. Veja como é feita a operação.

Pouco depois das 8h, as placas de concreto foram retiradas, mas a Trensurb não tem previsão de quando a operação será completamente normalizada. Técnicos da empresa avaliaram os danos à estrutura ao longo da manhã.

A empresa informou que fez a solicitação para a Metroplan disponibilizar ônibus aos passageiros afetados. A frota foi reforçada, mas os usuários precisaram pagar a passagem normalmente para seguir viagem antes da retomada parcial. Muitas pessoas optaram por utilizar transporte por aplicativo para se deslocar.

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— Tá muito caro, porque como ele aumenta a dinâmica do aplicativo, acaba ficando mais caro. Estou esperando baixar o preço (do transporte por aplicativo) ou até a estação abrir para poder ir (ao trabalho) ou disponibilizar ônibus — contou um usuário ao repórter Guilherme Milman.

Retomada parcial

Por volta das 11h, a Trensurb anunciou a retomada parcial da operação com trens circulando entre as estações Unisinos, em São Leopoldo, e Novo Hamburgo. Serão cinco viagens em cada sentido do trecho.

No entanto, ainda há interrupção entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Unisinos. A empresa, juntamente com a Metroplan, mobilizou uma frota com 15 ônibus para realizar viagens em ambos sentidos entre as duas estações.

Os ônibus vão contemplar o trecho ferroviário das estações São Luis, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur e Sapucaia. A primeira viagem estava prevista para partir da estação Mathias Velho por volta das 11h30min.

Conforme a Trensurb, a operação parcial seguirá até as 23h. Até a atualização mais recente desta reportagem, cinco estações ainda estavam com serviço interrompido. São elas:

São Luis/Ulbra, em Canoas

Petrobras, em Canoas

Esteio, em Esteio

Luiz Pasteur, em Sapucaia do Sul

Sapucaia, em Sapucaia do Sul

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Pontos de parada dos ônibus

Para viagens no sentido Norte (Canoas a São Leopoldo):

Estação Mathias Velho: Rua Padre Réus, 21, Mathias Velho, Canoas (Terminal de ônibus)

Estação São Luís: Av. Getúlio Vargas, 8.901, São José, Canoas

Estação Petrobras: Av. Getúlio Vargas, 10.001, Brigadeira, Canoas

Estação Esteio: Rua Maurício Cardoso, 760, Centro, Esteio

Estação Luiz Pasteur: Av. Presidente Vargas, 20, Primor, Esteio

Estação Sapucaia: Rua Rodrigues de Figueiredo, 143, Centro, Sapucaia do Sul (Terminal/Rodoviária)

Estação Unisinos: Av. Mauá, 3.626, Santa Teresa, São Leopoldo

Para viagens no sentido Sul (São Leopoldo a Canoas):