BR-158, em Itaara, terá sistema de pare e siga em trecho com obras até setembro

Tráfego será liberado de forma intercalada para cada lado, com intervalos entre 20 e 30 minutos. Igor Niederauer / RBS TV

A BR-158 tem, a partir desta quarta-feira (15), um trecho de dois quilômetros com trânsito em sistema de pare e siga. O ponto do bloqueio parcial vai do quilômetro 310 ao 312, no município de Itaara, na Região Central do Estado.

No trecho, ocorrem obras para contenção de encostas. A operação vai durar até setembro deste ano.

O pare e siga será de segunda a sábado, das 8h às 17h30min. O tráfego será liberado de forma intercalada para cada lado, com intervalos entre 20 e 30 minutos.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, a intervenção de bloquear uma das faixas da rodovia é necessária para o andamento dos serviços.