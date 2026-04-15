Trânsito

Região Central
Notícia

BR-158, em Itaara, terá sistema de pare e siga em trecho com obras até setembro

Ponto de bloqueio parcial vai do quilômetro 310 ao 312; tráfego será liberado de forma intercalada, com intervalos entre 20 e 30 minutos

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS