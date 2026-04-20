Trânsito

BR-287
Notícia

Após 40 dias de internação, mais duas vítimas de acidente em Jaguari morrem; total chega a seis 

Colisão envolvendo dois carros e uma motocicleta aconteceu em 9 de março, no km 362 da rodovia

Tayline Manganeli

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