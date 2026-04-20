Após 40 dias de internação, mais duas vítimas de acidente em Jaguari morrem; total chega a seis 

Um táxi seguia no sentido Jaguari-Santiago quando bateu em um carro e uma motocicleta que vinham no sentido oposto. Claudio Vaz / RBS TV

Duas vítimas que ainda estavam hospitalizadas após acidente envolvendo três veículos na BR-287, em Jaguari, na Região Central, morreram neste fim de semana. Foram 40 dias de internação após a colisão registrada na manhã de 9 de março.

O acidente envolveu dois carros e uma motocicleta. Quatro pessoas morreram no local — três ocupantes de um Fiesta e uma passageira de um Virtus, que viajava como táxi.

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O motorista e o passageiro desse último veículo, além do motociclista, foram resgatados ainda com vida.

Lucas Fava Crestani, 32 anos, que conduzia a motocicleta, estava internado em um hospital de Porto Alegre e morreu no sábado (18). O sepultamento ocorreu no fim da manhã de domingo (19), em Jaguari, onde ele morava.

Já Wilmar de Almeida Salvador, 75, condutor do táxi, também morreu no sábado no hospital de Santiago. A cerimônia de despedida foi realizada no domingo, no cemitério de São Pedro do Sul, cidade natal dele.

Relembre o caso

O táxi seguia no sentido Jaguari-Santiago quando, no km 362, atingiu o carro, que vinha no sentido oposto, e a motocicleta, que trafegava logo atrás.

O trecho fica na localidade de Chapadão, no interior do município.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente e aguarda laudos periciais para concluir o inquérito, ainda sem prazo definido.