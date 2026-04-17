Alice Ribeiro, repórter que teve morte encefálica confirmada após acidente em MG, deixa bebê de nove meses

Alice Ribeiro tinha 35 anos e deixa um filho de nove meses. Band Minas / Divulgação

A repórter Alice Maria Ribeiro dos Santos Dadalt, 35 anos, teve a morte encefálica confirmada na quinta-feira (16). Ela estava internada em estado grave no Hospital João XXIII após se envolver em um grave acidente na BR-381, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Natural da capital mineira, Alice era casada com um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e mãe de um bebê de nove meses. Ela era formada em jornalismo pela PUC Minas, e trabalhava como repórter da Band.

Após a graduação, Alice trabalhou em diferentes cidades pelo país. A repórter passou pela TV Leste, afiliada da Record em Governador Valadares (MG), e pela Rede Bahia, afiliada da Globo. Ingressou na Band em 2021, onde trabalhou inicialmente em Brasília (DF). Desde agosto de 2024, estava na redação de Belo Horizonte.

Em nota, a emissora lamentou o ocorrido e destacou o comprometimento de Alice com o jornalismo e o ambiente de trabalho. Segundo colegas, ela se dedicava a temas ligados ao autismo, assunto que acompanhava de perto por conta do irmão. Na vida pessoal, cuidava do filho e planejava a comemoração de um ano do bebê.

Alice estava em horário de trabalho no momento em que um caminhão colidiu com o carro em que estava, causando o acidente. A equipe retornava a Belo Horizonte após a produção de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para reduzir acidentes.

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Cinegrafista gaúcho morreu no local

O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, 49 anos, morreu no local. Ele era natural de Porto Alegre e deixa a esposa e uma filha de seis anos.

Ao longo da carreira, ele participou de coberturas como a do Carnaval de Belo Horizonte e de eventos relacionados à chuva na Zona da Mata. Lap também atuava como palhaço, levando atividades interativas a crianças hospitalizadas.