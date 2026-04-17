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Alice Ribeiro, repórter que teve morte encefálica confirmada após acidente em MG, deixa bebê de nove meses

Jornalista de 35 anos era natural da capital mineira; cinegrafista gaúcho morreu no local

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