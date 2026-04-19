Acidentes em rodovias do RS causam quatro mortes entre a noite e a madrugada

Em Santiago, carro saiu da pista e capotou, causando morte do condutor. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A noite de sábado e a madrugada de domingo (19) tiveram ao menos quatro acidentes com mortes em rodovias no RS.

Um dos casos da madrugada foi registrado no km 40 da RS-129, em Estrela, no Vale do Taquari. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Renault Clio se perdeu ao volante em uma curva e colidiu em um poste de energia, invadindo o pátio de uma residência. O condutor, não identificado, morreu no local.

Na Região Metropolitana, em Sapucaia do Sul, uma colisão entre carro e moto causou a morte do motociclista, cuja identidade não foi divulgada. O acidente foi registrado na BR-116. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta de 2h45min para atender o caso.

Cerca de uma hora antes, a PRF havia sido acionada para auxiliar em um acidente na BR-158, em Pejuçara, no Noroeste. Uma mulher de 44 anos conduzia um Fiat Palio, com placas de Pejuçara, quando colidiu com uma árvore. A vítima morreu no local, na altura do km 180 da rodovia. Ela ainda não foi identificada.

Ainda na noite de sábado, um motorista morreu em acidente na BR-287, em Santiago, no centro do Estado. O caso foi registrado no km 108 da rodovia.