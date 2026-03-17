Uma semana depois, vítimas de acidente com quatro mortes na BR-287 são identificadas

A Polícia Civil confirmou o recebimento dos laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) que identificam as quatro vítimas de um acidente na BR-287, em Jaguari. A colisão aconteceu no dia 9, na semana passada, e envolveu dois carros e uma motocicleta.

De acordo com a polícia, a identificação só foi possível após exames de DNA, realizados a partir de coletas com familiares, já que os carros pegaram fogo após a colisão.

As vítimas são:

Ronaldo dos Santos Evangelista, 56 anos, morador de Santiago e motorista do Fiesta

Cláudia Inês Lare, 56, de Santiago e ocupante do Fiesta

Nélio Ubirajara da Silva Costa, 58, de Santa Maria e ocupante do Fiesta

Rosalina Gerci Silva de Barros, 64, moradora de Dilermando de Aguiar e ocupante do outro carro, um táxi

Duas pessoas que estavam no táxi foram resgatadas com vida. O motorista, de 75 anos, permanece internado na UTI do Hospital de Santiago, enquanto um passageiro, de 65 anos, se recupera em casa.

Além deles, um homem de 31 anos, que conduzia a motocicleta, está internado na UTI em Porto Alegre. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

Carros pegaram fogo após a colisão. Arquivo Pessoal / Divulgação

Investigação

A Polícia Civil informou que descarta a hipótese de ultrapassagem como causa do acidente, mas aguarda a conclusão da perícia no local para finalizar o inquérito.

Os envolvidos que estão hospitalizados também deverão ser ouvidos.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no começo da manhã do dia 9, no quilômetro 363 da rodovia.

De acordo a PRF, o táxi, um Virtus, com placas de Dilermando de Aguiar, seguia no sentido Jaguari–Santiago quando colidiu frontalmente com o Fiesta, que trafegava na direção oposta.