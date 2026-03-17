Trânsito

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Notícia

Uma semana depois, vítimas de acidente com quatro mortes na BR-287 são identificadas

Corpos precisaram passar por exames de DNA, já que veículos pegaram fogo após colisão. Duas pessoas seguem na UTI

Tayline Manganeli

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