Três policiais militares ficam feridos em acidente envolvendo caminhão em Lajeado

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Brigada Militar e um caminhão deixou três policiais feridos na noite desta sexta-feira (6), na RS-130, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Conforme a BM, os policiais voltavam de uma ocorrência quando acabaram colidindo contra um caminhão, que seguia de Lajeado para Cruzeiro do Sul, no km 69 da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que auxiliou na ocorrência, o motorista do caminhão não se feriu, mas dois brigadianos ficaram presos em ferragens.

Os três feridos foram encaminhados ao Hospital Bruno Born, também em Lajeado. Conforme a casa de saúde, uma das vítimas está em estado gravíssimo. Um segundo está em leito da enfermaria e o terceiro apenas em observação.

Os nomes e idades das vítimas ainda não foram divulgados.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.