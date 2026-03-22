Rodovias no RS registram ao menos 13 acidentes em 12 horas; uma pessoa morreu e quatro estão em estado grave

As rodovias do Rio Grande do Sul registraram pelo menos 13 acidentes nas últimas 12 horas, em meio à chuva que atingiu diversos pontos do Estado. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atendeu a um acidente com morte, sete acidentes com vítimas, três acidentes sem vítimas e um capotamento. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um capotamento na madrugada deste domingo (22).

Em Pareci Novo, no Vale do Caí, no km 11 da RS-124, uma colisão frontal às 19h de sábado (21) resultou na morte de um homem de 47 anos. Segundo o CRBM, o condutor de um Santana invadiu a pista contrária e atingiu um Polo. Ele foi arremessado para fora do veículo e apresentava indícios de embriaguez. O homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Duas pessoas de 22 e 25 anos que estavam no Polo ficaram feridas.

Já em Torres, no Litoral Norte, no km 34 da RS-494, quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas. As vítimas foram encaminhadas em estado grave ao Hospital de Praia Grande.

Em Rio Grande, um carro capotou no km 37 da BR-392 após atropelar uma capivara. Conforme a PRF, a condutora do veículo, uma mulher de 45 anos, não possuia carteira de motorista. Além dela, outras três pessoas estavam no carro. Todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Rio Grande com ferimentos nas pernas e no rosto.

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