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Rodovias no RS registram ao menos 13 acidentes em 12 horas; uma pessoa morreu e quatro estão em estado grave

Chuva atingiu diversos pontos do RS e dificultou a trafegabilidade. Ocorrências mais graves aconteceram em Pareci Novo e Torres

Fernanda Polo

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