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Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na BR-287

Acidente aconteceu entre os municípios de Jaguari e Santiago

Guilherme Milman

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Tayline Manganeli

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