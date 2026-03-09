Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na BR-287

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em acidente na BR-287, entre os municípios de Jaguari e Santiago, na Região Central. A colisão aconteceu por volta das 6h30min desta segunda-feira (9), no quilômetro 363.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu dois veículos — um táxi, do modelo Virtus, e um Fiesta —, além de uma motocicleta.

De acordo a PRF, o Virtus, com placas de Dilermando de Aguiar, seguia no sentido Jaguari–Santiago quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Fiesta, que trafegava na direção oposta. A motocicleta seguia atrás e acabou se envolvendo no acidente também.

Com a colisão, os carros pegaram fogo. Os três ocupantes do Fiesta morreram no local — a identidade delas não foi divulgada. No Virtus, uma passageira de 64 anos, natural de Jaguari, morreu no local.

Carros pegaram fogo após a colisão. Arquivo Pessoal / Divulgação

O motorista e um passageiro do Virtus, com idades de 65 e 75 anos, sofreram ferimentos graves e foram conduzidos ao Grupo Hospitalar Santiago.

Já a motocicleta era conduzida por um homem, de 32 anos, de Jaguari que sofreu ferimentos graves e também foi conduzido ao Grupo Hospitalar Santiago.

O ponto onde aconteceu o acidente é uma curva, com ultrapassagem proibida. A rodovia foi parcialmente bloqueada no sentido Santiago-Jaguari e liberada por volta das 12h30min.

No trecho onde aconteceu o acidente não é permitido ultrapassar. Cláudio Vaz / RBS TV