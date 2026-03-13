Trânsito

Impasse na estrada
Notícia

Protesto bloqueia a BR-290, em Eldorado do Sul; congestionamento chega a oito quilômetros

Trânsito foi interrompido nas imediações do bairro Parque Eldorado

Ian Tâmbara

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