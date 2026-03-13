Protesto bloqueia a BR-290, em Eldorado do Sul; congestionamento chega a oito quilômetros

Uma manifestação causa bloqueio na BR-290, em Eldorado do Sul, na tarde desta sexta-feira (13). O fluxo está parcialmente interrompido a cerca de 45 quilômetros de distância da Ponte do Vão Móvel, em Porto Alegre.

O protesto é realizado pelo Movimento Unidos pela Terra na localidade de Parque Eldorado. O congestionamento ocorre nos dois sentidos e provoca cerca de oito quilômetros de filas.

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Quem vem no sentido Interior-Capital, por exemplo, já começa a perceber a lentidão perto do acesso a Arroio dos Ratos. Já o sentido oposto trava cinco quilômetros depois do trevo de acesso a Charqueadas, pela RS-401.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a situação e negocia o término do ato. O tráfego segue em esquema de pare e siga.