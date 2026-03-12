Trânsito

Carteira de habilitação
Notícia

O que reprova no exame prático para tirar a CNH? Saiba os erros, limite de pontos e o que mudou na prova

Modificações implementadas pelo DetranRS após resolução federal ampliam tolerância a falhas menores, extinguem etapa de baliza isolada e passam a avaliar condução em vias urbanas

Leonardo Martins

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