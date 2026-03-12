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Comportamentos que antes geravam eliminação imediata, como apagar o motor ou não acionar o pisca, saem da conta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O DetranRS concluiu na última terça-feira (10) as mudanças no exame prático para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul.

A principal alteração está na forma de avaliação: o candidato deixa de ser reprovado automaticamente por falhas específicas e passa a ser avaliado com base apenas em infrações de trânsito, somando pontos conforme a gravidade de cada uma.

Comportamentos que antes geravam faltas graves, como apagar o motor ou não acionar o pisca, saem da conta. A prova considera apenas condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O candidato começa com zero pontos e é reprovado se ultrapassar 10 ao final do percurso.

Como funciona o sistema de pontos?

Para ser aprovado, o candidato não pode ultrapassar 10 pontos ao término do trajeto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O candidato inicia a prova com pontuação zero. A cada infração de trânsito observada pelo examinador, pontos são somados conforme a gravidade da conduta:

Infração leve : peso 1

: peso 1 Infração média : peso 2

: peso 2 Infração grave : peso 4

: peso 4 Infração gravíssima: peso 6

Para ser aprovado, o candidato não pode ultrapassar 10 pontos ao término do trajeto.

No modelo anterior, bastava cometer uma única falta eliminatória ou acumular mais de três pontos para ser reprovado. O novo sistema amplia a tolerância para erros de menor risco, sem deixar de penalizar condutas que comprometam a segurança.

O que reprova na prova prática da CNH: infrações por categoria

Os exemplos abaixo são de condutas tipificadas no CTB e seus respectivos pesos na prova. A listagem completa está nas fichas de avaliação que integram o MBEDV.

Gravíssimas (peso 6)

Conduzir pela contramão

Avançar o sinal vermelho

Não dar preferência a pedestres em faixa de travessia

Disputar racha

Uma única infração gravíssima soma 6 dos 10 pontos permitidos.

Graves (peso 4)

Ultrapassagem proibida

Não usar cinto de segurança

Usar o celular ao volante

Trafegar na faixa exclusiva de ônibus sem autorização

Médias (peso 2)

Não sinalizar mudança de faixa

Ultrapassar pela direita em situações proibidas

Estacionar em local proibido

Leves (peso 1)

Irregularidades de menor potencial de risco previstas no CTB

Pode deixar o carro "morrer" na prova prática?

No modelo anterior, essa situação podia eliminar o candidato na hora. Com o novo manual, apenas infrações previstas no CTB entram na pontuação, e deixar o motor apagar não é uma delas. Agora, simplesmente não é pontuado.

A mudança não significa que qualquer conduta é tolerada. Se o examinador identificar incapacidade técnica manifesta, caracterizada por imperícia reiterada ou instabilidade emocional grave, a Comissão de Exame de Direção Veicular pode interromper a prova.

A interrupção é decisão colegiada dos três membros da comissão e exige registro formal com descrição objetiva dos motivos.

Fim da baliza: estacionamento agora é parte do trajeto

O que importa é o resultado final, ou seja, o veículo parado de forma segura. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O DetranRS havia retirado a baliza do exame em 4 de fevereiro, antes da nova pontuação entrar em vigor. A manobra, que exigia encaixar o carro em espaço delimitado com restrições rígidas de tempo e tentativas, deixou de existir como etapa autônoma e eliminatória.

O estacionamento não foi abolido. Ele permanece no exame, mas como encerramento natural do percurso em via pública.

O candidato estaciona ao final do trajeto, no local indicado pelo preposto, e pode usar a técnica que preferir: de frente, de ré, com ajustes.

O que importa é o resultado final, ou seja, o veículo parado de forma segura, em local permitido, respeitando a sinalização.

O MBEDV justifica a mudança com dados de sinistralidade. Segundo a Senatran, o estacionamento ocorre em baixa velocidade e tem potencial de dano muito menor do que condutas como avançar semáforo ou desrespeitar a prioridade de pedestres. Equiparar as duas situações, como fazia o modelo anterior, era tecnicamente inconsistente.

O espaço para estacionamento no exame também é regulamentado. O manual veda vagas classificadas como de demanda cognitiva alta ou avançada e exige que o local esteja em trecho onde parar é permitido pela sinalização.

Como é a prova prática agora?

O foco do exame passa das manobras isoladas para o comportamento do candidato no trânsito real. O trajeto é definido previamente pelo DetranRS, percorrido em via pública, e deve contemplar ao menos uma parada obrigatória sinalizada e pelo menos uma faixa de pedestres.

Durante o percurso, o candidato é acompanhado por um preposto do Detran, responsável por transmitir as instruções de direção e registrar ocorrências.

A avaliação fica a cargo de uma Comissão de Exame de Direção Veicular composta por três servidores públicos. Ao menos um deles deve ter habilitação na mesma categoria ou superior à pretendida pelo candidato.

O exame observa atenção ao ambiente, leitura do tráfego, respeito à sinalização e interação com outros veículos, pedestres e ciclistas.

O preposto não pode interferir na condução nem emitir comandos ambíguos. Sua função é indicar o trajeto com antecedência suficiente para que o candidato execute as manobras com segurança.

Não há tempo máximo para concluir o percurso ou realizar o estacionamento final, desde que o exame ocorra dentro de um intervalo razoável.

Veículos automáticos são aceitos

O novo manual autoriza a realização da prova com veículos de transmissão automática. A medida já valia em alguns estados e agora é padronizada em todo o país.

O candidato pode usar o carro da autoescola ou o próprio veículo, desde que atenda às exigências legais da categoria pretendida.

Quando o carro é do candidato, ele não pode conduzi-lo sozinho até o local do exame.

O veículo deve ser levado por instrutor credenciado ou por pessoa habilitada na categoria correspondente.

Quem reprova pode refazer sem pagar?

O candidato reprovado tem direito a um primeiro reteste sem custo adicional.

A nova tentativa pode ocorrer no mesmo dia, se houver disponibilidade, ou em data remarcada pelo DetranRS.

Cronograma das mudanças no RS

As alterações foram implementadas pelo DetranRS ao longo de pouco mais de dois meses:

5 de janeiro de 2026: fim da carga horária obrigatória na etapa teórica; mínimo de aulas práticas reduzido para duas horas

fim da carga horária obrigatória na etapa teórica; mínimo de aulas práticas reduzido para duas horas 4 de fevereiro de 2026: retirada da baliza do exame prático

retirada da baliza do exame prático 10 de fevereiro de 2026: publicação das portarias 99 e 100/26, que regulamentaram instrutores autônomos e o uso de veículo próprio nas aulas e provas

publicação das portarias 99 e 100/26, que regulamentaram instrutores autônomos e o uso de veículo próprio nas aulas e provas 23 de fevereiro de 2026: abertura do cadastramento de instrutores autônomos

abertura do cadastramento de instrutores autônomos 24 de fevereiro de 2026: adoção do Banco Nacional de Questões da Senatran na prova teórica. O tempo de prova passou de 45 para 60 minutos (dobrado para candidatos com dislexia e TDAH) e o mínimo de acertos para aprovação caiu de 21 para 20 questões

adoção do Banco Nacional de Questões da Senatran na prova teórica. O tempo de prova passou de 45 para 60 minutos (dobrado para candidatos com dislexia e TDAH) e o mínimo de acertos para aprovação caiu de 21 para 20 questões 10 de março de 2026: novos critérios e pontuação na prova prática; início da atuação dos instrutores autônomos e possibilidade de usar veículo próprio nas aulas e provas

O que mais muda no processo de habilitação

Conteúdo teórico passa a ser disponibilizado gratuitamente em aplicativo pelo governo federal. Porthus Junior / Agencia RBS

A Resolução 1.020/2025 vai além do exame prático. As aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias: o candidato pode contratar instrutor autônomo credenciado ou usar veículo próprio.

O conteúdo teórico passa a ser disponibilizado gratuitamente em aplicativo pelo governo federal, sem carga horária mínima obrigatória.

As aulas práticas caem de 20 horas para um mínimo de duas. O processo de habilitação deixa de ter prazo máximo de um ano para ser concluído.

Quem reprovar na primeira prova prática pode refazer gratuitamente. O governo federal projeta redução de até 80% no custo total da CNH com o conjunto das mudanças.