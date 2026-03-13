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Nova mudança na CNH? Proposta quer criar categorias para quem dirige carros automáticos e manuais

Projeto prevê que habilitação indique se o condutor foi aprovado em carro automático ou manual, com restrição específica

Júlia Ozorio

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