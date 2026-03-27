Mulher de 24 anos morre após ser atropelada por dois carros na RS-453, em Mato Leitão

Uma mulher de 24 anos morreu após ser atropelada por dois veículos na RS-453, em Mato Leitão, no Vale do Rio Pardo. O acidente ocorreu por volta das 19h30min desta quinta-feira (26), quando a vítima tentava atravessar a rodovia.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a pedestre foi atingida inicialmente por um Jeep Compass, com placas de Mato Leitão, conduzido por um homem de 26 anos, que trafegava no sentido Mato Leitão–Venâncio Aires.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para a pista contrária, onde acabou sendo atingida por um Fiat Toro, com placas de Lajeado, dirigido por um homem de 42 anos, que seguia no sentido Mato Leitão–Cruzeiro do Sul.