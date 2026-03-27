Trânsito

Vale do Rio Pardo
Notícia

Mulher de 24 anos morre após ser atropelada por dois carros na RS-453, em Mato Leitão

Vítima foi atingida por um veículo ao atravessar a rodovia e arremessada para a pista contrária, onde acabou atropelada novamente

Paula Neiman

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