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Mudança na CNH? Projeto propõe ampliar limite da categoria B para 4,25 toneladas e inclui carros elétricos; entenda

Proposta em análise busca adequar regras à nova realidade da mobilidade e pode permitir condução de modelos maiores sem exigência de habilitação profissional

Leonardo Martins

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