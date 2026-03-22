Motorista morre após acidente no Vale do Caí; vítima foi ejetada do veículo

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outras duas feridas em Pareci Novo, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu no sábado (21).
De acordo com os Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, um Santana seguia em direção ao centro quando teria colidido contra um Polo, que trafegava no sentido oposto. O impacto foi frontal‑lateral.
O motorista do Santana foi ejetado para fora do carro com a colisão. Ele apresentava traumatismo craniano grave e várias fraturas. O homem chegou a receber atendimento dos Bombeiros Voluntários de Pareci Novo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital Montenegro.
No Polo, o condutor teve suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e relatou dor no peito, enquanto a passageira também sentia dores na região torácica.
Os dois foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí e encaminhados ao mesmo hospital.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.