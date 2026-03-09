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Motorista invade calçadão, quase atinge pedestres, tenta fugir e é detido após perseguição em Tramandaí; veja vídeo

Homem realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,83 mg/L, índice que caracteriza crime de embriaguez ao volante

Kênia Fialho

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS