Motorista é presa suspeita de atropelar quatro pessoas, incluindo bebê, em São Gabriel; ela estaria embriagada

Uma mulher de 46 anos foi presa suspeita de atropelar quatro pessoas na noite de domingo (8) em São Gabriel, na Fronteira Oeste. Entre as vítimas estão um bebê de oito meses, uma adolescente de 14 anos, um homem de 25 anos e uma mulher.

De acordo com o registro da Brigada Militar, a condutora dirigia uma caminhonete Fiat Toro quando invadiu a calçada da Rua Maurício Cardoso, no centro da cidade, e atingiu as vítimas por volta das 21h. O local do atropelamento fica próximo a um bar.

Todas as vítimas precisaram de atendimento médico. A mulher segue hospitalizada nesta segunda-feira (9), mas o bebê, a adolescente e o homem já foram liberados.

Conforme a ocorrência, a motorista foi identificada como Mariane Rocha da Costa. Segundo as equipes policiais, ela apresentava sinais de embriaguez, como forte odor de álcool e falas sem nexo.