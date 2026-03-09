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Motorista é presa suspeita de atropelar quatro pessoas, incluindo bebê, em São Gabriel; ela estaria embriagada

Uma adolescente de 14 anos e dois adultos estão entre as vítimas do acidente

Tayline Manganeli

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