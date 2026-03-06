Motorista de Kombi fica gravemente ferido após colidir com carreta na BR-290 

Uma colisão traseira entre uma Kombi e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu em um trecho que já costuma ter congestionamento causado por obras e deixou o tráfego em direção a Porto Alegre ainda mais parado.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h desta sexta-feira (6) na altura do quilômetro 108. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Kombi não percebeu que a carreta havia parado na sua frente em razão do congestionamento. Com a força da batida o condutor da Kombi ficou preso nas ferragens. Ele foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo.

O Corpo de Bombeiros e a PRF auxiliaram no atendimento. Houve bloqueio durante cerca de uma hora, o que fez aumentar a lentidão no trecho.

No momento da colisão eram seis quilômetros de congestionamento, que depois passou para 10 quilômetros. AO meio-dia, os motoristas levavam mais de 50 minutos para percorrer todo o trecho.

A retenção original era provocada por obras de pavimentação que ocorrem próximo à ponte sobre o Rio Jacuí, no sentido Interior-Capital, e causam o bloqueio de uma faixa.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os trabalhos devem seguir ao longo desta sexta-feira. A previsão é de que sejam concluídos no sábado.