Trânsito

Eldorado do Sul 
Notícia

Motorista de Kombi fica gravemente ferido após colidir com carreta na BR-290 

Trecho já estava congestionado por conta de obras; acidente chegou a provocar 10 quilômetros de lentidão no sentido Interior-Capital

Guilherme Milman

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