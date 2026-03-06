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Motoboys e entregadores terão adicional de 30% no salário a partir de abril; entenda a nova regra

Mudança vale para profissionais que usam motocicleta no trabalho e que tenham vínculo empregatício regido pela CLT 

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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