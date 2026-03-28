Trânsito

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Notícia

Motociclista morre em acidente nas proximidades da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre

Polícia Civil instaurou inquérito para apurar circunstâncias da colisão que envolveu um carro e uma moto 

Camila Bengo

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