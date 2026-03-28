Motociclista morre em acidente nas proximidades da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre

Um acidente com morte foi registrado na tarde deste sábado (28) na BR-290, em Porto Alegre, nas proximidades da nova ponte do Guaíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 12h25min, no quilômetro 96 da rodovia, e envolveu um automóvel e uma motocicleta.

Com o impacto da colisão, o motociclista caiu da moto e teve ferimentos. Ele chegou a ser atendido por equipes de resgate, que realizaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, mas não resistiu e morreu no local.

O motociclista foi identificado como Carlos Augusto Castro da Silveira, de 57 anos. A condutora do carro não ficou ferida.

A ocorrência foi assumida pela Polícia Civil. Segundo o delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Delitos de Trânsito, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.