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Motociclista morre em acidente na RS-240, em São Leopoldo; caso será investigado pela polícia

Acidente aconteceu nos quilômetros iniciais da rodovia e causa lentidão desde o acesso pela BR-116

Gabriela Plentz

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