Motociclista morre em acidente na RS-240, em São Leopoldo; caso será investigado pela polícia

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (6) na RS-240, na Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Ele era condutor de uma moto que trafegava em direção ao Interior quando colidiu com um carro que vinha no sentido contrário e fazia o retorno em um acesso.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima foi identificada como Guilherme Brizola, 33 anos. No carro, um Gol branco, estava apenas um homem, que não ficou ferido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h40min nos quilômetros iniciais da rodovia, logo após o primeiro pardal.

O trânsito foi liberado no local do acidente por volta das 11h20min. Antes, houve desvio pela calçada no sentido São Leopoldo/Portão e congestionamento desde o acesso pela BR-116.

Investigação policial

O acidente será investigado pela 2ª Delegacia de São Leopoldo, sob responsabilidade do delegado Rodrigo Camara.

Um dos elementos que será investigado é a velocidade em que o motociclista transitava.