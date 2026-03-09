Motociclista morre em acidente na RS-239, em Parobé

Um homem morreu no início da manhã desta segunda-feira (9) em um acidente na RS-239, em Parobé, no Vale do Paranhana. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Silvano Pimentel da Rocha, 50 anos, era condutor de uma moto que colidiu na traseira de um trator.

Após a queda, a vítima ainda foi atingida por outros veículos. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30min na altura do bairro Vila Nova, no sentido Parobé-Taquara.