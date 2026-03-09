Trânsito

Vale do Paranhana
Notícia

Motociclista morre em acidente na RS-239, em Parobé

Ocorrência foi registrada por volta das 5h30min desta segunda-feira. Identidade da vítima não foi divulgada

Gabriela Plentz

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