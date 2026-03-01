Motociclista morre após colidir com guard-rail na RS-129, no Vale do Taquari

Acidente aconteceu em uma das curvas da Serra de Muçum. Divulgação / Comando Rodoviário da Brigada Militar

Morreu na tarde deste domingo (1º) Douglas Peruzzo, 36 anos, na RS-129, no Vale do Taquari. Ele conduzia uma moto BMW S1000, quando colidiu com um guard-rail no quilômetro 86, em Muçum.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Encantado (CRBM), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu em uma das curvas da Serra de Muçum. O motociclista teria perdido o controle do veículo antes da colisão.

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Peruzzo se deslocava em direção ao município vizinho, Guaporé, onde residia. Sua morte foi confirmada no local do acidente.

Motociclista ia para casa quando perdeu o controle do veículo. Divulgação / Comando Rodoviário da Brigada Militar