Trânsito

Acidente na estrada
Notícia

Motociclista morre após colidir com guard-rail na RS-129, no Vale do Taquari

Douglas Peruzzo, 36 anos, retornava para casa quando perdeu o controle do veículo

Beatriz Coan

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