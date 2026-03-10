Instrutores autônomos para aulas de direção já podem atuar no Rio Grande do Sul

Correção: quem usou o serviço de autônomos no RS até dia 10 de março de 2026, quando a prática passou a valer, não terá as aulas validadas, ao contrário do que informou Zero Hora entre 4h e 12h desta terça-feira (10). O texto já foi corrigido.

Autoescolas deixam de ser obrigatórias para retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os instrutores autônomos de direção podem atuar oficialmente no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira (10). O prazo foi dado pelo Detran-RS após a divulgação do manual de instruções e abertura do cadastro para a atividade, em 23 de fevereiro.

Antes, o órgão de trânsito gaúcho desautorizava a prática, mesmo que referendada a nível nacional pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Segundo informou o Detran-RS, quem usou o serviço de autônomos nesse período de implementação da normativa no RS não terá as aulas validadas. Ou seja, será preciso refazê-las com o profissional agora credenciado.

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O uso de carro próprio – com a possibilidade de câmbio automático – no processo de habilitação também passa a valer. Assim como deixam de ser obrigatórias as aulas práticas em Centros de Formação de Condutores (CFC).

Outras mudanças previstas nas novas regras para concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já estavam em prática no Rio Grande do Sul, conforme o que foi estabelecido pelo governo federal a partir de janeiro.

Segue em vigor a redução da carga horária de aulas práticas, de 20 para duas. As aulas teóricas são realizadas por meio do aplicativo CNH do Brasil desde 5 de janeiro.