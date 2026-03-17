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"É bem mais prático": motos elétricas que dispensam CNH ganham espaço em Porto Alegre 

Resolução do Contran em vigor desde janeiro define quais veículos exigem habilitação e emplacamento

Leonardo Martins

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Carolina Dill

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